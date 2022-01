Gazzetta dello Sport: “Toro, giovedì l’Atalanta: Juric ritrova Gasperini”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

La prima partita del campionato, quattro mesi fa, è stata proprio la prima sconfitta di Juric, esattamente contro l'Atalanta - avversaria dei granata nella prima di ritorno giovedì 6 gennaio - . "Tra tre giorni - scrive la Gazzetta dello Sport - a Bergamo, Juric e Gasperini potranno riabbracciarsi, stringersi la mano e poi... che vinca il migliore": se all'andata per il Toro era una partita "esame", quella di giovedì 6 gennaio sarà la dimostrazione che i granata di strada ne hanno fatta, e anche tanta. "Il progetto Juric al Toro si è incamminato con profitto lungo la strada della crescita progressiva. Ma il giorno dell’Epifania toccherà al maestro Gasperini giudicare il livello raggiunto dal suo miglior allievo, anche il preferito". Sì, perchè per il tecnico granata, Gasperini è l'esempio da seguire nel calcio: "idee, principi, filosofia, modo di giocare: tutto ciò che Juric ha trasferito nella sua nascente creatura granata in questi mesi è frutto degli insegnamenti appresi alla scuola Gasperini". In Atalanta-Torino, quindi, potrebbe succedere di tutto e i miglioramenti del Toro in questa prima parte di stagione fanno ben sperare in una partita combattuta fino all'ultimo, e magari per rivendicare anche quel 2-1 al 93' dell'andata.