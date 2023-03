Gazzetta dello Sport: “Toro, riecco Lazaro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Dopo dieci partite, Valentino Lazaro molto probabilmente tornerà a disposizione di Juric per la gara con il Sassuolo. "L’esterno austriaco - scrive il quotidiano - si era bloccato al settantesimo minuto della partita di Salerno, 8 gennaio. In un contrasto il suo ginocchio destro era

uscito con una lesione al legamento collaterale mediale. Finito l’indispensabile periodo di riposo totale, è stato affidato ai fisioterapisti e quindi ai preparatori atletici, che ieri hanno potuto consegnarlo a Ivan Juric". Restano dubbi sulle condizioni di Miranchuk e Karamoh: "Sempre incerto il recupero di Miranchuk e Karamoh per l’incontro con il Sassuolo in programma lunedì sera. Qualche progresso comunque nelle ultime ore c’è stato e perciò la speranza di avere come minimo uno dei due resiste" scrive la Rosea.