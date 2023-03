Gazzetta dello Sport: “Toro, squadra con maggiore fisicità in A”

Il Torino di Ivan Juric sfiderà il Bologna, e una delle sue carte a favore è l'essere la squadra con i giocatori di maggiore fisicità del campionato: contro i rossoblù l'obiettivo è conquistare i 3 punti per avvicinarsi nuovamente alla zona Europa, e per farlo il tecnico granata inizierà con lo schierare in campo i giocatori più forti fisicamente. Aina, Adopo e Gravillon sono i tre giocatori su cui puntare, sia per altezza che per fisicità: "La statistica fornita dalla Opta racconta che il Toro è la squadra più alta della Serie A", scrive la Gazzetta dello Sport. Dunque, questi 3 giocatori potrebbero partire dal 1': "Nessuna squadra in Serie A ha segnato più del Bologna sugli sviluppi dei calci d’angolo nel 2023. Il Torino, invece, dall’inizio dell’anno ha concesso quattro gol sugli sviluppi proprio di angoli. Ecco allora perché puntare su calciatori freschi e meglio “piazzati” potrebbe essere una delle chiavi di interpretazione. Una mossa utile anche per uscire da un periodo di risultati sotto tono rispetto al valore della rosa del Toro".