Gazzetta dello Sport: “Toro, sulle fasce hai tutti a disposizione: scegli bene”

"Il Toro può dispiegare quattro ali in più per tornare a volare": come scrive la Gazzetta dello Sport, Ivan Juric contro il Cagli potrà contare su tutti e 4 i giocatori candidati per le fasce. Aina insidia Vojvoda, e Ansaldi concorre con Singo. Entrambe le squadre puntano sulle fasce laterali, e Juric e Mazzarri si sfideranno in una partita all'insegna dello spettacolo: il tecnico rossoblù torna al Grande Torino per la prima volta da avversario, dopo la fine della sua esperienza in granata a febbraio 2020. "È stato il tecnico dell’anno dei record, in quella indimenticata stagione 2018-2019: una galoppata da 63 punti, record dei granata nell’epoca della Serie A a tre punti, conclusa all’epoca con la qualificazione in Europa League". Il tecnico croato, dunque, dovrà decidere al meglio le sue mosse, mantenendo la priorità di far scendere in campo un Toro che sia pronto ad ogni evenienza. "L’arma in più di Juric sarà la gestione nei novanta minuti di tutti i suoi esterni. Una risorsa per il Toro davvero niente male".