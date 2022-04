Gazzetta dello Sport: “Big pazze di Bremer”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Dall’Inghilterra alla Spagna sono pazzi di Gleison Bremer. Lo stadio Olimpico Grande Torino è diventato, nelle ultime settimane, la meta di un pellegrinaggio laico di osservatori e di direttori sportivi partiti da ogni angolo d’Europa per apprezzarne dal vivo le caratteristiche, la dimensione, la statura" scrive la Gazzetta dello Sport tra le sue pagine. "L’attualità impone di raccontare che a Torino - continua la Rosea -, di recente, sono sbarcati gli osservatori del Tottenham e dell’Atletico Madrid. I collaboratori rispettivamente di Fabio Paratici e di Andrea Berta, direttori sportivi italiani dei due club, sembra che abbiano individuato in Bremer molte delle caratteristiche idonee al calcio di Conte e Simeone. Sono stati avviati i contatti con il Torino". Oltre a questi due club, hanno già chiesto informazioni sul difensore anche Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Arsenal, Leicester, Everton e il ricco Newcastle. In Italia infine lo seguono da vicino Inter, Juventus e Napoli.