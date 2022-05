Gazzetta dello Sport: “Un Toro al massimo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Juric vuole vedere un bel Toro anche in queste ultime due partite di campionato: "Perché è importante fare sempre il massimo e non accontentarsi mai. Abbiamo grandi motivazioni per arrivare il più in alto possibile in classifica. Il Verona vuole fare il suo record dei punti, quindi noi dobbiamo essere pronti mentalmente e fisicamente. Altrimenti rischieremo solo di perdere". La rosea analizza il PPDA (acronimo che sta per passes per defensive action), "indice che nasce dal rapporto tra i passaggi effettuati dalla squadra avversaria nella propria metà campo e i tentativi di intercetto (contrasti, palle rubate, falli): più il numero è alto, meno la pressione è continua. Per PPDA il Torino (coefficiente di 9,8) è la squadra della Serie A che concede meno passaggi tra un tentativo di disturbo e l’altro (e anche quella che pressa meglio, oltre che di più, in base ai passaggi completati dagli avversari), il Verona (coefficiente di 10,6) è come detto quarto in questa graduatoria".