Gazzetta dello Sport: “Un Toro da studiare”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Oggi inizia ufficialmente il ritiro a Santa Cristina del Torino, ritiro nel quale Ivan Juric valuterà molti giocatori granata in vista della prossima stagione: "Prima di fare qualunque discorso, voglio vederli in ritiro per capire perché hanno giocato male negli ultimi anni. Voglio valutare se hanno lo spirito giusto per il gruppo che voglio creare" ha detto Juric nella conferenza stampa di presentazione. Da oggi il tecnico croato inizierà le sue valutazioni sui calciatori per decidere su chi puntare in vista della nuova stagione.