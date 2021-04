Gazzetta dello Sport: “Una porta per due”

Rassegna Stampa / Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

Sabato Nicola dovrà fare a meno di Salvatore Sirigu. Il tecnico granata - insieme al preparatore dei portieri Di Sarno - ora dovrà scegliere chi schierare dal primo minuto tra Ujkani e Milinkovic-Savic. Il portiere kosovaro ha molta esperienza considerati i 32 anni, mentre il serbo è più giovane e in questo campionato è stato impiegato già due volte. Si tratta di una decisione difficile e delicata e oltretutto a un portiere di riserva non gliela si può comunicare all’ultimissimo istante: Nicola avrà questi ultimi giorni per togliersi ogni dubbio.