Gazzetta dello Sport: “Zaza e Verdi in gol, buone notizie per Juric”

A 2 giorni dall'inizio degli allenamenti nel ritiro a Santa Cristina, Juric lascia intendere, ai tifosi presenti e alla squadra stessa, la sua mentalità calcistica: "desiderio di trasmettere - come scrive la Gazzetta - aggressività ed energia", accompagnato dai continui "acceleriamo", "pressing" che rimbombano nelle colline trentine. Si intravede uno spiraglio di luce anche tra i giocatori: Zaza e Verdi sembrano essere sulla buona strada, come fanno intendere i due gol a giro sotto l'incrocio dei pali che hanno messo a rete. Come leader del gruppo emergono Lukic, Izzo e Mandragora, chi vecchio e chi nuovo, che riescono a tenere il passo del nuovo allenatore croato, esattamente come Aina, osservato speciale del tecnico granata in questo ritiro, che sembra essere partito con il piede giusto e che "si porta a casa i complimenti in pubblico di Juric. Che in cuor suo spera che tra le valli stia nascendo qualcosa di nuovo". Presenti in Valgardena anche il polacco Linetty, arrivato ieri, che potrà così essere presente alla prima amichevole dell'era Juric domenica alle 17, e Singo, che però saluterà la squadra per giocare l'Olimpiade insieme alla Costa d'Avorio.