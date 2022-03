Il Corriere di Torino: “Berisha e Izzo si candidano per giocare contro il Genoa”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Etrit Berisha e Armando Izzo, l’esperienza al potere - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . La difesa del Torino può cambiare volto a Genova. Il portiere albanese e il difensore napoletano hanno dimostrato che essere professionali significa farsi trovare pronti nel momento del bisogno, anche quando non si gioca da mesi. Sfruttando acciacchi dei compagni, Etrit e Armando hanno colto l’occasione quando sono stati chiamati in causa da Juric". I due granata, dopo essersi resi protagonisti contro l’Inter, adesso si candidano per tornare in campo contro il Genoa al Luigi Ferraris. "Domani a Marassi, salvo sorprese, si consumerà ufficialmente il sorpasso di Etrit nei confronti di Vanja: sono entrambi a disposizione, lo stratega croato sceglierà in maniera inequivoca. E se da un lato Zima ha recuperato dalla febbre, dall’altro l’acciaccato Djidji rimarrà indisponibile. Sia Izzo che Juric torneranno a Marassi da ex".