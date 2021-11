Il Corriere di Torino: “Buongiorno ha conquistato la fiducia di Juric e del club”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Alessandro Buongiorno tra meno di una settimana sarà protagonista allo stadio Olimpico «Grande Torino» - si legge tra le colonne del quotidiano - , e sarà un’occasione per stabilire a suo favore l’ordine delle gerarchie". Con l'assenza quasi certa di Ricardo Rodriguez per un problema fisico riscontrato con la sua Nazionale, il difensore classe '99 potrebbe ottenere un posto da titolare sul centro-sinistra della difesa a tre disegnata da Ivan Juric. Spesso il tecnico granata si è ritrovato a dover scegliere chi schierare tra i due: "Da una parte lo svizzero con la sua esperienza e il suo piede educato, utile per le «uscite» e soprattutto sui calci piazzati, dall’altra le doti aeree e la personalità del canterano granata". Ma in vista della prossima partita di campionato in programma contro l'Udinese, il ballottaggio potrebbe essere stato risolto dall’infortunio dello svizzero.