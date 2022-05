Il Corriere di Torino: “Centrati gli obiettivi minimi, avanti col secondo step”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Il Toro ha impostato un progetto triennale con Ivan Juric - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . E ha mostrato di avere grande fiducia nel tecnico croato, che oltre a un ingaggio parecchio importante (2 milioni a stagione) ha avuto ampia libertà di movimento in generale". La formazione granata ha centrato gli obiettivi minimi della stagione, ma adesso è tempo di pensare al secondo step: "L’obiettivo, entro il 2024, è quello di posizionarsi

essere temuta anche dalle corazzate del nostro calcio: nel girone di ritorno, fra le top 8 solo il Napoli ha battuto i granata, in attesa di Toro-Roma, ultima gara di campionato. Ora bisogna impostare il secondo step. Con intelligenza però, senza fare il classico passo più lungo della gamba, anche perché non è che la situazione economica del nostro calcio in generale stia dando segnali brillanti".