Il Corriere di Torino: “Il Fila apre ai tifosi, necessario Green Pass o tampone”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Santa Cristina - si legge tra le pagine del quotidiano - : allenamenti e amichevoli sono stati visibili al pubblico, ma le oltre cinque ore di auto hanno impedito un afflusso importante". Ma per i tifosi si presenta una nuova occasione per poter vedere la propria squadra prima dell'inizio della Coppa Italia e del campionato di Serie A: sabato 7 agosto alle ore 17:30 il Torino disputerà un'amichevole contro la Pro Vercelli (squadra militante in serie C) allo stadio Filadelfia. "Il club metterà in vendita per l’occasione circa un migliaio di biglietti per la tribuna principale che verrà aperta con una capienza di circa il 50%. Tagliandi disponibili presso la biglietteria dello stadio Olimpico Grande Torino o nei punti vendita Vivaticket al prezzo di 10 euro (5 per i ridotti) e destinati solo a possessori di green pass, come da direttive del governo".