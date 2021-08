Il Corriere di Torino: “Il Toro si affida a Juric”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Sabato sera il Torino di Ivan Juric sfiderà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini allo stadio Olimpico Grande Torino, ma "in casa granata non mancano però le difficoltà - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - , tra giocatori che si sono aggregati a ritiro inoltrato per gli impegni con le nazionali ed altri attualmente ai box per infortunio". I granata in dubbio per la prima gara di campionato sono Andrea Belotti, Daniele Baselli, Cristian Ansaldi e Vincenzo Millico, mentre Simone Zaza è costretto a un mese di stop. "In attesa di eventuali occasioni di mercato, i granata si aggrappano dunque a uno Juric che in Serie A è sempre partito con il piede giusto. Il tecnico croato sabato è squalificato, ma da quando allena nelle massima serie, le sue squadre non hanno mai perso all’esordio in campionato".