Il Corriere di Torino: “Il Toro vuole sfruttare il fortino dell’Olimpico”

Tutte le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

I granata si aggrappano al fattore Olimpico Grande Torino. Il rullino di marcia della squadra di Juric tra le mura amiche, finora, è stato buono, migliore di quello in trasferta, e Belotti e compagni dovranno essere bravi a sfruttare questa tendenza anche nelle 7 partite che restano prima della sosta natalizia, 4 delle quali verranno giocate in casa contro squadre sicuramente alla portata del Toro, ovvero Udinese, Empoli, Bologna e Verona. Come riporta il Corriere di Torino: "I 14 punti raccolti in 12 giornate collocano i granata al 12o posto, cinque punti sopra la zona retrocessione: di questi, 10 sono stati raccolti tra le mura dell’Olimpico «Grande Torino», laddove i granata sono stati finora abili a vincere le partite che andavano vinte".