Il Corriere di Torino: “Izzo punta al ritorno contro il Napoli”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

della difesa - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - : questo prevedeva il gioco delle coppie con cui il Torino è uscito dal mercato estivo". In questi giorni torneranno al Filadelfia anche Zima e Rodriguez (impegnati con le rispettive nazionali) e Juric potrà lavorare con tutti i difensori a disposizione. "Negli ultimi giorni, infatti, Izzo è tornato ad allenarsi con continuità. E chissà che la sua riscossa personale non possa arrivare a Napoli, la sua terra. Proprio al San Paolo lo scorso anno segnò una rete (valsa poi l’1-1 finale) che lo aiutò a riprendersi un posto da protagonista dopo un avvio di stagione caratterizzato da incertezze, tra problemi fisici e scelte tecniche che lo penalizzavano". Per una maglia da titolare, il difensore di Scampia dovrà vedersela con Djidji, reduce da un periodo non felice a livello personale.