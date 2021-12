Il Corriere di Torino: “Juric si ritiene soddisfatto del suo Toro”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"La ricorrenza del 115° compleanno del Torino richiedeva una vittoria - si legge tra le colonne del quotidiano - . Non è arrivata, ma la banda Juric ha onorato comunque la maglia". La formazione granata ha disputato una buona prima mezz'ora di gioco, in vantaggio grazie alle reti di Pobega e Pjaca. La gara cambia con l'espulsione di Singo. "Il 2-2 da una parte lascia l’amaro in bocca a Ivan Juric, ma dall’altra rinforza la sua convinzione di avere per le mani un gruppo competitivo". Il turno infrasettimanale non da molto tempo per riflettere, infatti il Torino sta già pensando alla trasferta di Cagliari di lunedì: un'occasione per portare a casa punti importanti. Ciononostante, Juric si ritiene comunque soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: «Abbiamo tanti giovani in squadra, sono ragazzi con la testa giusta ma ogni tanto arrivano degli errori che ci penalizzano. Ma dobbiamo continuare così. Anche stavolta abbiamo dimostrato alla squadra che diamo sempre tutto per arrivare ai risultati: ai tifosi dico che noi ci siamo».