Il Corriere di Torino: “Juric vuole scoprire tutte le qualità dei suoi ragazzi”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Dopo il 3-0 del Torino Primavera in Coppa Italia contro la Virtus Entella, questo pomeriggio è il momento dei granata di Ivan Juric. "Tre partite fatte bene (contro Atalanta, Salernitana e Sassuolo), una molto male (a Firenze) - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Per il Torino è l’ora di un nuovo esame, la Lazio di Sarri". Il tecnico croato dovrà ancora fare a meno di Andrea Belotti, ma in vista della partita le idee sono abbastanza chiare. "In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre in difesa Djidji parte favorito su Zima per completare il trio con Bremer e Rodriguez. Izzo è ancora fuori. Sugli esterni in vantaggio Singo a destra su Vojvoda e Aina a sinistra su Ansaldi. A centrocampo ci sono Mandragora, Lukic e Pobega in lotta per due posti. Capitolo trequarti: Pjaca dovrebbe rientrare tra i convocati nonostante un acciacco, Praet è indisponibile e Verdi è recuperato, ma i favoriti per un posto dal primo minuto sono Linetty e Brekalo. Davanti, Sanabria è sempre l’unico a disposizione".