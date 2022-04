Il Corriere di Torino: “La formazione granata regge fino al minuto 92”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Ancora una volta il Torino è stato beffato nel finale. "Se le partite durassero 85 minuti - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - , il Torino avrebbe 11 punti in più. Un dato eloquente che fotografa la stagione granata". Il protagonista della partita all'Olimpico contro la Lazio è Pietro Pellegri, che prima realizza la rete del vantaggio granata, poi perde la palla che porta al pareggio biancoceleste. "A Roma contro la Lazio i granata dominano per

un’ora, concedendo il primo tiro in porta alla Lazio al 39’ (ai biancocelesti non era mai successo prima)".

Il miglior granata in campo contro la Lazio è stato proprio Tommaso Pobega, secondo il quotidiano. "Quello con MilinokovicSavic è un duello di muscoli e forza che lui combatte a tutto campo cercando anche di farsi inseguire dal serbo. Gli sfugge un paio di volte, come poi succederà anche al laziale in quello che è l’unico tiro in porta dei romani nel primo tempo. Esce lui e il serbo trova spazio e tempo per il cross che diventa l’assist decisivo".