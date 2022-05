Il Corriere di Torino: “Lo Juric granata non rallenta, quota 50 a un passo”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Se la sosta di gennaio aveva imballato il Torino, quella di marzo l’ha rilanciato - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Dalla ripresa del campionato dopo l’ultima pausa Nazionali ad oggi, la squadra di Juric non ha più sbagliato un colpo e il minitorneo di primavera per ora sta andando a gonfie vele, nonostante i granata non abbiano veri e propri obiettivi da inseguire". Nelle ultime sei partite, il Torino ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi. "Una striscia di imbattibilità di sei gare non si era mai verificata prima in questo campionato. Merito soprattutto di Juric, che si sta dimostrando capace di tenere sulla corda i suoi. E il tecnico sta invertendo la tendenza che vedeva le sue squadre diminuire sensibilmente la media punti tra il girone di andata e quello di ritorno". Il Torino può migliorare ancora di più questa media con le ultime tre partite di campionato: prima arriva il Napoli, poi l'ultima trasferta a Verona e infine all'Olimpico Grande Torino contro la Roma.