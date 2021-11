Il Corriere di Torino, Millico: “Vorrei tornare in granata per impormi”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il Corriere Torino in edicola quest'oggi propone una intervista a Vincenzo Millico, giocatore del Torino in prestito in Serie B al Cosenza, il giocatore classe 2000 è deciso a recuperare il terreno perso. A turbare Millico sono i troppi infortuni (come si legge nell'intervista che troviamo sul quotidiano): "Appena sembra che stia meglio arriva un altro problema. Ora sto investendo molto, anche personalmente, per conoscere al meglio il mio corpo: certe cose non devono più capitare". Il giovane giocatore si esprime anche in merito al prestito al Cosenza: "Fin da inizio estate il direttore Vagnati voleva mandarmi a fare esperienza: il mio agente e io siamo sempre stati d’accordo, perché sono in una fase in cui devo giocare". Millico conclude esternando il suo obiettivo: "Sono stato al Toro per dieci anni e vorrei tornare per impormi".