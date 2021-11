Corriere Torino: “Praet è fondamentale, in cerca della forma migliore”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

C'è un Torino con Praet e un Torino senza Praet. Le qualità e la duttilità del belga influiscono in maniera determinante sul gioco granata, per questo Ivan Juric fa di tutto per non rinunciarvi, come dimostra la scelta di schierarlo titolare contro l'Udinese malgrado fosse rientrato in gruppo da poco. L'obiettivo del tecnico croato, come riporta il Corriere di Torino, è quello di farlo arrivare passo dopo passo al top della forma, per questo serve mettergli minuti nelle gambe: "Il mondo granata non ha ancora ammirato il valore del 27enne di Lovanio. A Roma lo dovremmo vedere ancora in coppia con Brekalo, anche se Juric tiene viva l’opzione della trequarti croata con Pjaca sul centro-sinistra e Josip sul centro-destra. Ma Praet è un giocatore unico all’interno della rosa per come sa unire efficacia in fase di non possesso e incisività negli ultimi 25 metri. E la speranza di Juric è che presto se ne possano accorgere tutti".