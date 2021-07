Il Corriere di Torino: “Sanabria con Juric è pronto a decollare definitivamente”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Antonio Sanabria ha aperto la stagione del Torino sbloccando l’amichevole di domenica scorsa contro i dilettanti dell’Obermais Merano - si legge tra le colonne del quotidiano - e ora sposta il mirino sul primo vero test stagionale, quello di domani a Bressanone contro il Bochum". In attesa del ritorno di Andrea Belotti (previsto per i primi giorni di agosto), Ivan Juric sta costruendo i movimenti offensivi della sua squadra attorno all'attaccante paraguaiano. Il futuro del capitano, però, è ancora incerto e "Sanabria sta agendo da terminale del 3-4-2-1 che Juric sta provando in Val Gardena. In caso di permanenza del Gallo in granata, l’assetto dovrebbe essere ridiscusso, con Sanabria che potrebbe spostarsi da mezzapunta o rimanere in avanti al fianco del capitano, se Juric decidesse di optare per un impianto tattico con due punte di ruolo". Appena arrivato al Torino, l'attaccante paraguaiano ha realizzato 5 gol in 7 presenze. Ma "la stagione 2021-2022 può e deve essere quella della continuità".