Il Corriere di Torino: “Sanabria sa come si fa”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Antonio Sanabria cerca continuità contro la Roma e ora che anche il Gallo si è sbloccato c’è curiosità, nel mondo granata, di vedere cosa possono combinare i due attaccanti insieme nel momento in cui tutti e due riusciranno a far vedere in campo la loro miglior versione", queste le parole che si leggono sull'edizione odierna del quotidiano. Il Torino domenica ospiterà la Roma di Paulo Fonseca e Belotti e Sanabria (salvo sorprese) giocheranno titolari. Il "Gallo" ha sempre dato il meglio di se contro i giallorossi, realizzando sei reti e quattro assist in tredici presenze. Al contrario, per l'attaccante paraguaiano, trovarsi contro la Roma è sempre una sensazione particolare. Infatti, la Roma lo portò nella capitale, facendolo sbarcare per la prima volta in Italia nell'estate del 2014. "Contro la Roma, Sanabria ha giocato tre volte da avversario con la maglia del Genoa, senza riuscire fino ad ora a prendersi una rivincita personale: zero gol e zero vittorie". Davide Nicola conta tanto su entrambi i suoi attaccanti.