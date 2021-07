Il Corriere di Torino: “Oggi doppia seduta in vista dell’amichevole di domani”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Prosegue il ritiro del Torino di Ivan Juric in Valgardena. Ieri - venerdì - è stato il primo pomeriggio libero per la formazione granata e i giocatori l'hanno trascorso tra libri, playstation, social e videochiamate con le rispettive famiglie. Sono scesi in campo solo i portieri e Karol Linetty, quest'ultimo arrivato la sera prima. "Ansaldi e Rincon si sono poi sfidati alla Playstation in un duello sudamericano che ha coinvolto anche Sanabria e Lyanco - si legge tra le colonne del quotidiano - . Non è dato a sapere chi abbia vinto. Mancava lo specialista dei giochi virtuali, Andrea Belotti. Il capitano non è fortissimo nelle simulazioni di calcio, ma se si tratta di sparare, guerreggiare o indagare pare sia il migliore del Toro". Quest'oggi i ragazzi di Ivan Juric tornano al doppio lavoro in vista della prima amichevole di domani contro i dilettanti del Merano.