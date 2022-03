Il Corriere di Torino: “Vojvoda si racconta, il soldato del Toro e di Juric”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il protagonista tra le pagine del quotidiano è Mergim Vojvoda che, con un'intervista a Dazn, racconta la sua storia e il suo presente al Torino (LEGGI QUI). "Il soldato del Toro e di Juric. Al netto dei tempi difficili che attraversa l’Europa, Mergim Vojvoda ama essere definito così: vuoi per la sua storia familiare – il padre era un militare nella guerra in Kosovo, la sua terra -, vuoi per lo stile di gioco generoso. Vojvoda è cresciuto moltissimo nella considerazione del tecnico granata, passando dal ruolo di comprimario (45 minuti in campo nelle prime 7 partite di campionato) a quello di titolare fisso (dal 6 dicembre ad oggi ha giocato sempre 90’ saltando solo una partita per un’indisposizione). Così sono arrivati due assist consecutivi contro Fiorentina e Sampdoria, nel miglior periodo del Toro, lo scorso gennaio".