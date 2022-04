La Gazzetta dello Sport: “A Salerno Lukic potrebbe avanzare sulla trequarti”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'assenza di Pobega per squalifica sta portando Juric a riflettere su come schierare il Toro contro la Salernitana. Tra le idee del tecnico croato ci sarebbe anche quella di avanzare Lukic sulla trequarti, come riporta La Gazzetta dello Sport: "La prima soluzione contempla un ritorno al passato e allo stesso tempo è uno sguardo sul prossimo futuro, perché coinvolge insieme un elemento ormai cardine qual è Sasa Lukic e un ventenne di grandi prospettive, cioè Samuele Ricci. L’idea è quella di sfruttare entrambi chiedendo a Lukic di avanzare dalla mediana alla trequarti (ruolo ricoperto saltuariamente fin dalla gestione Mazzarri) e inserendo al suo posto la freschezza, le idee, la voglia di giocare che animano l’ex empolese, reduce dalla positiva parentesi con la Under 21 che lo ha visto vestire anche i panni del goleador".