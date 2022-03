La Gazzetta dello Sport: “A Salerno trequarti da rifare, ecco le 4 carte di Juric”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il problema dei trequartisti per il Toro in vista della prossima partita. La formazione granata sarà impegnata sul campo della Salernitana ultima in classifica. Il problema della trequarti per Juric nasce dal fatto che Praet ha finito la stagione, Pobega sarà squalificato e Brekalo ha contratto il Covid-19 in Nazionale e quindi è in dubbio. A questo punto il tecnico del Torino dovrà giocarsi bene le sue carte rimanenti che sono fondamentalmente 4. Per la posizione di destra il ballottaggio è tra Seck e Linetty con il primo che si sta allenando bene e sta convincendo Juric mentre il secondo è reduce da molte panchine e ha pure perso la convocazione in Nazionale. A sinistra invece le gerarchie vedrebbero Pjaca sicuro del posto ma sta faticando in questa stagione con il Toro e per questa ragione avanza l'ipotesi di inserire dal primo minuto Warming.