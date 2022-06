La Gazzetta dello Sport: “Aina cerca il rilancio nel Torino ma piace in Premier”

Quest'oggi La Gazzetta dello Sport propone un focus su Ola Aina. L'esterno del Torino dopo un girone d'andata vissuto da protagonista ha dovuto rispondere alla chiamata della sua Nigeria per la Coppa d'Africa disputata nel mese di gennaio e al suo ritorno ha perso spazio nelle gerarchie di Juric. Nel finale di stagione, tra aprile e maggio, ha però riguadagnato la fiducia del tecnico tornando su buoni livelli di rendimento. Ad un anno dalla scadenza del contratto in casa granata ci si interroga sul suo futuro. Aina piace molto in Inghilterra e il primo club ad aver mostrato interesse è stato il Leeds. Tutte le soluzioni sono però ad oggi possibili, non si esclude nulla in casa Torino riguardo il futuro dell'esterno nigeriano.