La Gazzetta dello Sport: “Berisha e Izzo, ora il Toro ha due titolari in più”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport trova spazio oggi un approfondimento su due dei calciatori che più si sono messi in vetrina nell'ultimo periodo: Berisha ed Izzo. Il portiere albanese, che nel match con la Salernitana si è reso protagonista di diverse parate salva-risultato, è ormai la prima scelta di Juric per la porta. Così la Gazzetta: "Juric ha confermato il portiere albanese che gli ha risposto con due grandi riflessi su conclusioni velenose di Verdi ed Ederson. Tanto che nel dopo partita il tecnico del Toro gli ha dedicato una frase importante: 'In questo momento è il titolare'". Queste invece sono le parole della rosea su Izzo: "Lo stopper a Salerno ha ingaggiato un duello d’altri tempi col gigante Djuric, rimanendo sul terreno nonostante una ferita vicina all’occhio suturata al momento. E nel