La Gazzetta dello Sport: “Berisha ha conquistato la fiducia di Juric”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Etrit Berisha è il protagonista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. "Il portiere granata è stato il granata più bravo di una partita che ha posto fine alla serie di sei risultati utili consecutivi. Il Torino ha cercato la prima vittoria su una big del torneo e ha invece incassato la prima sconfitta da una grande in questo girone di ritorno". Mancano due partite alla fine del campionato di Serie A: prima a Verona contro l'ex squadra del tecnico Ivan Juric, poi l'ultima in casa contro la Roma. "Berisha ha conquistato la fiducia di Juric negli ultimi due mesi scavalcando Milinkovic-Savic, partito con i gradi del titolare. A Bologna lo scorso sei di marzo ci fu il cambio tra i pali a causa

di un infortunio, poi l’albanese è andato in campo per scelta tecnica in altre sette partite. Disputate senza macchie eccezion fatta per Empoli dove sul gol dei toscani Berisha non è risultato esente da responsabilità. Ciononostante Juric lo ha mandato di nuovo tra i pali contro il Napoli e lui ha saputo riscattarsi".