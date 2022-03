La Gazzetta dello Sport: “Brekalo l’uomo chiave, sa come si fa contro il Genoa”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

E' Josip Brekalo il protagonista sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In vista della partita contro il Genoa in programma domani sera - venerdì 18 marzo - , il tecnico Ivan Juric punta molto sul giocatore granata. "Ce lo dice la storia - si legge sul quotidiano - , Josip sa come si fa. Ventidue ottobre, anche quella volta un venerdì sera: Brekalo piazza il gol-vittoria nella partita di andata contro il Genoa. È il momentaneo tre a uno di una sfida finita tre a due: aprono le danze Sanabria e Pobega, accorcia Destro prima che Brekalo chiuda i giochi, rendendo inutile l’acuto di Caicedo. Domani sarà il centesimo confronto in Serie A tra il Genoa e il Torino. Brekalo sta per salire sul treno che condurrà i granata nel ritiro del capoluogo ligure con un chiodo fisso in testa: lasciare la firma su questo suggestivo anniversario. E proprio lui potrebbe essere l’uomo chiave della sfida".