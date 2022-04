La Gazzetta dello Sport: “Bremer è pronto alla sfida contro Zapata”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Quest'oggi La Gazzetta dello Sport si focalizza sul duello tra il difensore Gleison Bremer e l'attaccante Duvan Zapata, in vista del match di stasera Atalanta-Torino. Come riportato dal quotidiano, quest'anno il difensore granata ha realizzato 3 reti in campionato, l'ultima contro l'Inter. Da quando è arrivato in Italia sono già 13 le reti segnate in 108 presenze. Contro i grandi centravanti, come Zapata dell'Atalanta, Bremer dà il meglio di sé e gli ultimi ad aver sperimentato le qualità del brasiliano sono stati Dzeko, Giroud e Immobile. Sono stati arginati tutti molto bene a parte il laziale che dopo 90 minuti è riuscito a segnare con un colpo di testa.