La Gazzetta dello Sport: “Bremer, la sfida con Dzeko esame per la consacrazione”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un focus su Gleison Bremer. Il difensore brasiliano del Torino domenica sera dovrà affrontare un attaccante pericoloso come Edin Dzeko. Il centravanti dell'Inter, ricorda la rosea, fece gol al 90' in un Torino-Roma dell'agosto 2018 quando Bremer era appena entrato facendo l'esordio in Serie A. In quell'occasione il centrale verdeoro venne criticato per essersi perso l'attaccante bosniaco e per aver consentito alla Roma di vincere quel match. Oggi le cose sono cambiate perché Bremer è un assoluto punto di forza del Toro e la partita di domenica contro i Campioni d'Italia sarà una sorta di esame per la consacrazione del numero 3 granata. In questa stagione il brasiliano si sta infatti confermando come uno dei primissimi difensori centrali del campionato italiano per rendimento.