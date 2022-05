La Gazzetta dello Sport: “Bremer miglior difensore in A, tra i più forti in Europa”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il protagonista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è Gleison Bremer. "È stata un’annata di sentimenti ed emozioni, di prestazioni da urlo e di premi. Impossibile immaginarla più bella: Gleison Bremer è stato il migliore, riconosciuto anche dalla Lega di Serie A come il miglior difensore del campionato italiano 2021-22". L’estate del difensore sta per cominciare con una interessante novità: Bremer può diventare italiano. "La moglie Deborah Claudino è brasiliana come lui e ha avviato la pratica per ottenere la cittadinanza. Quando le sarà riconosciuta, Bremer potrà fare leva sulla nazionalità della moglie per richiederla anche lui. Una situazione in evoluzione, monitorata con grande attenzione dal c.t. Mancini".