La Gazzetta dello Sport: “Bremer sarà il leader della difesa del Toro”

Questa mattina la Gazzetta dello Sport si focalizza sulla difesa del Torino. Al posto di Nicolas Nkoulou il nuovo leader, che guiderà dal centro il terzetto arretrato di Juric, sarà Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, secondo la rosea, sarà accompagnato spesso da Izzo e Ricardo Rodriguez che dovrebbero essere i preferiti dal tecnico croato. In rosa saranno presenti anche Djidji e Buongiorno che sono stati confermati dal nuovo allenatore. Per quanto riguarda Lyanco, invece, non si possono ignorare le sirene di mercato che lo vedono protagonista. Il difensore brasiliano è desideroso di cambiare aria e la trattativa più concreta è quella che lo porterebbe a vestire la maglia del Betis Siviglia.