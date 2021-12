La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno, Zima e Singo: tre giovani lanciati da Juric”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Alessandro Buongiorno, classe 1999, e David Zima, classe 2000. Ai quali va aggiunto doverosamente Wilfried Singo, nato il 25 dicembre 2000, che fa il titolare da inizio stagione e perciò non può essere definito una sorpresa". Il difensore classe '99, prodotto del vivaio granata, ha giocato in nove delle ultime dieci partite quasi sempre sul centro-sinistra. In quattro gare è rimasto in campo per tutti e i 90’, mentre nelle altre ha collezionato 76’ a Roma, 65’ a Cagliari e un tempo contro Milan e Bologna. "David Zima si è affacciato nella Serie A gradualmente", alternando i minuti di gioco alla panchina. Infine, per quanto riguarda l'esterno ivoriano, Ivan Juric lo ha battezzato titolare del suo Toro sin dalla prima giornata, portandolo in panchina soltanto con l’Udinese.