La Gazzetta dello Sport: “Cairo al brindisi lancia l’applauso dedicato a Juric”

La cena di Natale della società, svoltasi ieri nella sala Ferrini dello stadio Olimpico "Grande Torino", è stata l'occasione per il Presidente Cairo di sostenere il classico discorso di fine anno alla squadra, con un occhio però al futuro. Come riporta La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna: "Il discorso del presidente è ricco di belle parole, di elogi - oltre che per lo staff - naturalmente per i calciatori, che in alcuni passaggi Cairo li ha spronati a fare ancora di più, pur evidenziando la grande crescita avuta in questi primi mesi della gestione Juric. Nel discorso del presidente non sono mancati apprezzamenti per chi, nel Toro, lavora tutti i giorni nell’ombra, dietro le quinte: dai massaggiatori ai fisioterapisti, dai magazzinieri ai dirigenti dell’area commerciale". C'era curiosità anche circa le parole che il patron granata avrebbe riservato a Juric. Il presidente si è così espresso: "Io Ivan Juric l’ho corteggiato a lungo e l’ho voluto fortemente, oggi sono molto soddisfatto del grande lavoro che sta facendo insieme al suo staff".