La Gazzetta dello Sport: “Canta il Gallo e Juric sorride: il Toro rialza la testa”

E' inevitabilmente Salernitana-Torino l'argomento di discussione sulla Gazzetta dello Sport, che commenta così la gara dell'Arechi nell'edizione odierna del quotidiano: "Canta il Gallo, vince il Toro e sprofonda la Salernitana. Nella tempesta dell’Arechi la squadra di Juric ritrova la vittoria che mancava dal 15 gennaio sfruttando al massimo il primo rigore stagionale e condannando gli avversari a una retrocessione ormai quasi inevitabile. Sul dischetto è andato Belotti, a cui Juric aveva riservato un giudizio poco lusinghiero alla vigilia. Per dimostrare al tecnico di non essere “inesistente” in trasferta, Belotti ha conquistato il rigore e l'ha segnato". In generale comunque è stata una partita buona ma non entusiasmante del Torino, come lo dimostrano le pagelle della rosea, che assegna tutti voti tra il 6 ed il 6,5 agli uomini di Juric, ad eccezione di due elementi: il migliore in campo (Berisha) e il peggiore (Pjaca). Al portiere albanese viene dato un 7.5 in pagella, con questo commento: "Marassi gli aveva tolto, l’Arechi gli ridà tutto: riscatto totale con due interventi salva-risultato". La partita dell'attaccante croato invece è da 5: "Non emerge dal cono d’ombra nel quale è piombato da dopo Natale. Dov’è finito il vero Marko?"