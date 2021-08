La Gazzetta dello Sport: “Chi è l’aiuto regista di Mandragora?”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Al via il casting per l'aiuto regista della stagione: scrive così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano. Contro la Cremonese "il perno intorno al quale girerà tutto sarà Rolando Mandragora, ma accanto a lui c'è una poltrona vacante che aspetta di essere occupata". I candidati sono Lukic, Linetty e Rincon. Baselli è infatti ai margini del progetto di Ivan Juric e Segre potrebbe partire in prestito, dato l'interesse di Spal, Lecce e anche dell'Alessandria di Longo. Al momento Linetty parte in vantaggio su Lukic, che sta recuperando da un acciacco, Rincon è pronto a inserirsi nella lotta.