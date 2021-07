La Gazzetta dello Sport: “Chi in mezzo con Mandragora?”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

La Gazzetta dello Sport si chiede chi, insieme a Mandragora, andrà a guidare il centrocampo nel 3-4-2-1 del Torino. Dalle prime due amichevoli è emerso un ritardo di condizione di Lukic e Linetty, mentre Segre potrebbe rappresentare un buon tassello, ma comunque non risolverebbe il problema. Ed allora ecco che i granata, per il momento, nel mezzo, fanno ancora affidamento su Rincon, che resta l'elemento di maggiore sostanza a meno di interessanti rivolgimenti di mercato. Per quanto riguarda la trequarti, invece, Marko Pjaca ha già dato il suo benestare e ora si tratta con la Juventus. Insieme al bianconero, è spuntato anche Adam Ounas, in uscita dal Napoli, non alternativo ma complementare al croato. Si duella con il Verona per il centrocampista Ivan Ilic, che con Juric ha già lavorato in gialloblù ed è stato avviato un primo sondaggio per Amrabat. In difesa si insiste per Ruan del Gremio, mentre in uscita, Linetty piace molto allo Spezia, ma la situazione è in una fase di stallo. In uscita anche Iago Falque e Baselli. Sul primo ci sono sempre l'Aek Atene e l'Al Nasri, mentre sul secondo Valencia e Monaco, oltre ad alcuni club di Premier. Maggiori dettagli nel giornale oggi in edicola.