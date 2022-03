La Gazzetta dello Sport: “Con Gemello & co. il Toro vira verso la linea verde”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'ultima parte di stagione che comincerà dal rientro dalle Nazionali sarà occasione per Ivan Juric per vedere all'opera la cosiddetta gioventù granata, a partire da Gemello, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "La prima ventata di gioventù potrebbe soffiare tra i pali. Commentando l’errore di Berisha che è costato i tre punti a Marassi proprio Juric ha aperto la porta a una attenta riflessione che coinvolge inevitabilmente anche Luca Gemello, il più giovane dei portieri a disposizione. [...] Se Gemello è molto più maturo dei suoi 21 anni, c’è un manipolo di compagni di squadra pronto a calare sul campo al segnale dell’allenatore. Pietro Pellegri e Demba Seck, attaccanti, hanno appena compiuto i 21 anni; Magnus Warming, esterno d’attacco utilizzabile anche da trequartista, è del giugno 2000, David Zima, il difensore centrale ceco, è del novembre 2000, Samuele Ricci, il regista prelevato dall’Empoli, è ancora un ventenne... Ecco, per tutti loro questa parte conclusiva del torneo può rivelarsi una passerella di lancio in vista della prossima stagione".