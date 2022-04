La Gazzetta dello Sport: “Contro il Milan brilla il centrocampo granata”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Nel pareggio a reti bianche di domenica contro il Milan non è passata sotto traccia la grande prestazione dei centrocampisti del Torino, come si può leggere sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Ma al di là dell’errore di mira, il giovane Samuele è stato un gran protagonista del match, insieme con Pobega e Lukic. I tre del centrocampo granata si sono applicati nei duelli personali anzitutto con grande concentrazione, mantenendo l’equilibrio generale e le giuste distanze. Non si sono viste sbavature, il Milan è andato al tiro pericoloso solo due volte (Calabria e Tonali) e anche sulle fasce presidiate da Singo (poi Aina) e Vojvoda, i rossoneri più temuti (Theo e Leao) non sono riusciti a sfondare".