La Gazzetta dello Sport: “Da Lukic a Ricci: Juric riparte dalla miniera d’oro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, La Gazzetta dello Sport dedica un focus ad alcuni degli elementi della rosa del Torino su cui sicuramente si vorrà puntare nella prossima stagione. Complice il buon rendimento di quest'annata, i progressi fatti e la giovane età, Lukic, Vojvoda, Ricci, Buongiorno e Zima sono infatti dei ragazzi su cui fare affidamento nel Toro 2022/2023. Così scrive la rosea a tal proposito: "Con Lukic, che ha disputato un'annata da top player, dovrebbero rimanere in granata altri elementi che si sono distinti per aver compiuto importanti progressi, in qualche caso non prevedibili, come testimoniato dal torneo di Mergim Vojvoda, che ha iniziato da gregario in panchina salvo diventare un titolarissimo. Poi c'è un tris di giovani, che ha già dimostrato di essere ad altezza Toro e che promettono di fare altri importanti progressi: si tratta dei difensori centrali Alessandro Buongiorno e David Zima che insieme con il centrocampista Samuele Ricci rappresentano il serbatoio Under 23 al quale Juric può attingere nella costruzione del gruppo per la stagione 2022-23".