La Gazzetta dello Sport: “Dopo la sosta rientra la qualità dei nuovi innesti”

Arrivare alla sosta del campionato con una sconfitta a La Spezia non era sicuramente lo scenario auspicato dal Toro, ma al tecnico granata Juric non mancano i motivi per guardare avanti con ottimismo: per la gara del 22 novembre con l'Udinese, infatti, torneranno disponibili quei giocatori fermi ai box per infortuni o squalifiche, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Alla ripresa, contro l’Udinese, Juric li recupererà tutti dopo che a La Spezia non ha potuto contare sul suo serbatoio di fantasia, tra infortuni, squalifiche e chi era a mezzo servizio. Undici mesi fa il primo è stato Sanabria, l’ultimo è stato Brekalo sul tramonto dell’estate. Nel mezzo al Filadelfia sono atterrati Mandragora, Pjaca, Pobega e Praet. Tutti dall’interessantissima prospettiva: sono i frutti più pregiati di un mercato importante piazzato dal club nell’anno solare".