Una stagione da incorniciare per Gleison Bremer, che si sta dimostrando gara dopo gara uno dei migliori centrali difensivi del campionato di Serie A, il quale ha anche il vizio del gol: da quando è arrivato in Italia ne ha già messi a segno 11. La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna del quotidiano, ritorna su questo aspetto, facendo il punto sugli ottimi numeri e sulle statistiche del numero 3 granata, tanto in fase offensiva quanto in fase difensiva. Si legge: "Nell’anno solare 2021 è stato il difensore centrale con il maggior numero di gol tra i cinque principali campionati d’Europa; Dalla prima volta nella trasferta di Marassi in casa del Genoa del 30 novembre 2019 ha collezionato undici reti in A: meglio di Milenkovic (9 gol), Bonucci, De Ligt (7) e Skriniar (6); è il difensore con il primato di recuperi (239), dei duelli aerei vinti (102), dei palloni intercettati (90), secondo per respinte difensive di testa (57 contro le 58 di Gianmarco Ferrari) e nei cinque principali campionati d’Europa è il difensore che ha intercettato più palloni. Ma è anche il leader in materia di recuperi, ed il quarto per duelli aerei vinti".