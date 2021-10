La Gazzetta dello Sport: “Futuro di qualità, squadra mai così giovane dal ’96”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport quest'oggi si focalizza su un importante dato relativo ai giocatori del Torino. Nel derby di sabato scorso contro la Juventus, Juric ha messo in campo una formazione con un'età media molto bassa: 24 anni e 45 giorni. Era dal 12 maggio 1996 che il Toro non aveva una squadra così giovane ma allora i granata erano appena retrocessi in Serie B e il tecnico Vieri schierò una formazione ricca di giovani contro la Lazio. La rosea sottolinea la qualità di questi giovani sui quali il Toro può fare affidamento sia per il presente che per il futuro. Partendo dalla difesa dove Bremer e Milinkovic-Savic sono sempre più protagonisti, passando per il centrocampo con la coppia azzurra Pobega-Mandragora e senza dimenticare due che hanno iniziato la stagione alla grande come Singo e Brekalo.