La Gazzetta dello Sport: “I test fisici promuovono il gruppo”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

La Gazzetta dello Sport si concentra sui primi giorni di allenamento vissuti dal Torino al Filadelfia. Dopo i tamponi e le cisite mediche di rito, il gruppo dei giocatori a disposizione di Juric si è subito cimentato nei test atletici. Se la maggior parte dei giocatori ha fatto registrare risultati positivi in generale dopo le ferie, alcuni di loro sono in una condizione persino brillante, srgno di un regime di allenamento programmato anche durante le vacanze. I migliori sono risultati essere Izzo, Bremer, Lukic e Mandragora. Notizie di tenore diverso arrivano per quanto riguarda Sirigu invece. L'estremo difensore può essere considerato un ex granata e tutto lascia presupporre che nei primi giorni della settimana a venire le parti si incontreranno per la risoluzione consensuale del contratto che, al momento, scade nel 2022. Maggiori informazioni nel giornale oggi in edicola.