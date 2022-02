La Gazzetta dello Sport: “Il Cagliari è il club a cui Bremer ha segnato di più”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla ancora una volta di Gleison Bremer. Sull'edizione odierna del quotidiano si legge: "Gleison Bremer non segna da tre mesi esatti, l’ultima volta ha esultato sotto la Curva Maratona il 22 novembre in casa contro l’Udinese. Domani allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà il Cagliari, formazione alla quale il brasiliano ha realizzato il maggior numero di gol nelle sue quattro stagioni in Serie A. Ha infatti il vizio del gol, Gleison, e gli piace pure tanto. Nel 2021, tra un campionato e l’altro, è andato sei volte a bersaglio, divenendo nell’anno solare il difensore europeo goleador: nessun centrale nei cinque principali campionati d’Europa aveva segnato di più".