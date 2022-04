La Gazzetta dello Sport: “Il derby di Pobega, jolly contro il Diavolo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Cresciuto nel vivaio del Milan e ora in prestito secco al Torino, Tommaso Pobega si prepara al suo derby personale. "Le stradine strette Tommy le ha attraversate tutte - scrive La Gazzetta dello Sport - nel cammino che lo ha portato da capitano della Primavera del Milan nel 2017-18 a diventare uno dei giovani più interessanti del calcio italiano. Domenica Pobega incrocerà il suo passato, e chissà se anche il suo futuro". Per Juric il centrocampista si è rivelato un jolly a tutto campo: "Ha giocato centrocampista di destra e di sinistra, da quando Praet si è infortunato è il trequartista destro, è stato impiegato anche centrale di destra nella difesa a tre". Tutte vesti in cui ha sempre dato una mano alla causa granata, cosa che sarà chiamato al rientro dalla squalifica anche contro il Milan.